Апачев заявил, что выступает в зоне СВО по зову сердца

ДОНЕЦК, 4 ноя - ПРАЙМ. Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил РИА Новости после критики со стороны губернатора Курской области Александра Хинштейна, что выступает в зоне СВО по зову сердца и безвозмездно.
Хинштейн сообщил, что ранее получивший штраф за граффити с бранной лексикой в Судже Апачев провел концерт для бригады "БАРС-Курск" без согласования с командованием, добавив, что Курск и Донбасс - не "прачечная", чтобы отмывать "черные пятна биографии". Он добавил, что виновные в произошедшем будут наказаны.
"Я регулярно поддерживаю наших бойцов своим творчеством по всему фронту от Херсонской до Курской области. Подчеркну, что делаю это по зову сердца и на безвозмездной основе", - сказал Апачев.
Ранее музыкант заявил, что в Курске он дал несколько концертов, в том числе и для подразделения "БАРС-Курск", так как его пригласили, а о согласованиях ему неизвестно.
Апачев добавил, что с начала СВО он дал более 100 бесплатных концертов для бойцов, за что имеет ряд благодарностей от подразделений, а также награжден медалью участника СВО от МО РФ.
