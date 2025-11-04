https://1prime.ru/20251104/arktika-864202160.html

Россия и Китай договорились содействовать сохранению мира в Арктике

Россия и Китай договорились содействовать сохранению мира в Арктике - 04.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай договорились содействовать сохранению мира в Арктике

Россия и Китай договорились содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T09:58+0300

2025-11-04T09:58+0300

2025-11-04T09:58+0300

россия

мировая экономика

китай

арктика

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df9ad351138110701ee17f278d279888.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, устойчивому развитию этого региона. Продвигать конструктивное сотрудничество на основе международного права и взаимного уважения на профильных международных площадках, в том числе в рамках Арктического совета", - говорится в коммюнике.

китай

арктика

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, арктика, рф, михаил мишустин