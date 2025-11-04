https://1prime.ru/20251104/atom-864200048.html

Россия и Китай договорились о сотрудничестве по мирному атому

2025-11-04T09:25+0300

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. РФ и КНР договорились обеспечить своевременное завершение строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Договорились… продолжать реализацию проектов строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", обеспечить своевременное завершение строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию", - следует из документа. Кроме того, на этой основе страны планируют углублять сотрудничество в области мирного атома, последовательно продвигать кооперацию в сферах термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, проработать на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов сотрудничество в форме "пакетных" договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения новых атомных электростанций. Также Москва и Пекин планируют укреплять стабильность глобальных энергетических рынков и расширять диалог между странами-производителями и потребителями энергоресурсов, выступать за обеспечение открытых, конкурентных, недискриминационных и свободных энергетических рынков.

