Россия и Китай договорились о сотрудничестве по мирному атому - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай договорились о сотрудничестве по мирному атому
2025-11-04T09:25+0300
2025-11-04T09:25+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. РФ и КНР договорились обеспечить своевременное завершение строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Договорились… продолжать реализацию проектов строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", обеспечить своевременное завершение строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию", - следует из документа. Кроме того, на этой основе страны планируют углублять сотрудничество в области мирного атома, последовательно продвигать кооперацию в сферах термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, проработать на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов сотрудничество в форме "пакетных" договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения новых атомных электростанций. Также Москва и Пекин планируют укреплять стабильность глобальных энергетических рынков и расширять диалог между странами-производителями и потребителями энергоресурсов, выступать за обеспечение открытых, конкурентных, недискриминационных и свободных энергетических рынков.
09:25 04.11.2025
 
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. РФ и КНР договорились обеспечить своевременное завершение строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Договорились… продолжать реализацию проектов строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", обеспечить своевременное завершение строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию", - следует из документа.
Кроме того, на этой основе страны планируют углублять сотрудничество в области мирного атома, последовательно продвигать кооперацию в сферах термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, проработать на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов сотрудничество в форме "пакетных" договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения новых атомных электростанций.
Также Москва и Пекин планируют укреплять стабильность глобальных энергетических рынков и расширять диалог между странами-производителями и потребителями энергоресурсов, выступать за обеспечение открытых, конкурентных, недискриминационных и свободных энергетических рынков.
 
