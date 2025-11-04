Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс рассказал о росте авиаперевозок между Россией и Китаем - 04.11.2025
Минтранс рассказал о росте авиаперевозок между Россией и Китаем
2025-11-04T11:32+0300
2025-11-04T11:32+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
михаил мишустин
воздушный транспорт
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам первых трёх кварталов перевезли более 1,1 миллиона пассажиров между Россией и Китаем, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Минтранса РФ. "За девять месяцев 2025 года российские авиакомпании перевезли между Россией и Китаем свыше 1,1 миллиона пассажиров – рост 40%", — говорится в сообщении. В Минтрансе отметили, что в летнем сезоне текущего года российские и китайские авиакомпании выполняли 228 рейсов в неделю между странами. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Участие в переговорах принял также министр транспорта Андрей Никитин.
бизнес, россия, китай, рф, михаил мишустин, воздушный транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Воздушный транспорт
11:32 04.11.2025
 
Минтранс рассказал о росте авиаперевозок между Россией и Китаем

Российские ввиакомпании за 9 месяцев увеличили пассажироперевозки в Китай на 40%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам первых трёх кварталов перевезли более 1,1 миллиона пассажиров между Россией и Китаем, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"За девять месяцев 2025 года российские авиакомпании перевезли между Россией и Китаем свыше 1,1 миллиона пассажиров – рост 40%", — говорится в сообщении.
В Минтрансе отметили, что в летнем сезоне текущего года российские и китайские авиакомпании выполняли 228 рейсов в неделю между странами.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Участие в переговорах принял также министр транспорта Андрей Никитин.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ КИТАЙ РФ Михаил Мишустин Воздушный транспорт
 
 
