Минтранс рассказал о росте авиаперевозок между Россией и Китаем

04.11.2025

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам первых трёх кварталов перевезли более 1,1 миллиона пассажиров между Россией и Китаем, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Минтранса РФ. "За девять месяцев 2025 года российские авиакомпании перевезли между Россией и Китаем свыше 1,1 миллиона пассажиров – рост 40%", — говорится в сообщении. В Минтрансе отметили, что в летнем сезоне текущего года российские и китайские авиакомпании выполняли 228 рейсов в неделю между странами. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Участие в переговорах принял также министр транспорта Андрей Никитин.

