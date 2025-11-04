https://1prime.ru/20251104/banki-864135501.html

Раскрыто, почему банк блокирует доступ за вывод средств со своего счета

Раскрыто, почему банк блокирует доступ за вывод средств со своего счета

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Банки всё чаще временно блокируют операции клиентов не только при подозрениях в мошенничестве, но и при обычных переводах между собственными счетами. Это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.Блокировки при переводах между своими счетами случаются нередко, особенно если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Подозрительными могут показаться операции, не соответствующие обычному поведению клиента: частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей. В таких случаях банк обязан проверить источник средств и приостановить операцию до подтверждения.“Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк”, - советует Бочкина.Если операцию всё же приостановили, важно оперативно предоставить запрошенные документы в банк. Обычно достаточно подтвердить, что средства личные и легальные.Нарушение требований 115-ФЗ и смежных норм влечёт для банков штрафы, ограничение операций со стороны регулятора, в крайних случаях – приостановление отдельных лицензий. Для должностных лиц возможны штрафы и иные дисциплинарные последствия, при доказанном участии в отмывании последует уголовная ответственность. Это заставляет банки усиливать процедуры контроля и применять консервативный подход к операциям клиентов, поясняет аналитик.На накопительных счетах с ежедневным начислением процент обычно рассчитывается на средний дневной остаток, поэтому частые переводы туда-обратно снижают доход и вызывают интерес службы безопасности. Чтобы не терять проценты, поддерживайте стабильный размер основной суммы на счете, избегайте многократных внесений и снятий и используйте этот инструмент именно как "копилку", а не расчетный счет, советует аналитик финансового маркетплейса.

