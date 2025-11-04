Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент: Трамп может задействовать другие опции, если суд отменит пошлины - 04.11.2025
Бессент: Трамп может задействовать другие опции, если суд отменит пошлины
Бессент: Трамп может задействовать другие опции, если суд отменит пошлины - 04.11.2025, ПРАЙМ
Бессент: Трамп может задействовать другие опции, если суд отменит пошлины
Президент США Дональд Трамп может задействовать ряд юридических механизмов в области тарифной политики в случае, если Верховный суд вынесет постановление об... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T17:36+0300
2025-11-04T17:36+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
скотт бессент
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126452_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_fea4fd913f35fc74bc25d11d9ac7c8aa.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может задействовать ряд юридических механизмов в области тарифной политики в случае, если Верховный суд вынесет постановление об отмене действующих пошлин, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Существует ряд других полномочий, которые могут быть использованы, однако IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) остается самой "чистой" из всех опций. Он дает США и президенту наибольшие возможности для ведения переговоров", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC. В среду, 5 ноября, Верховный суд США рассмотрит вопрос о законности введенных Трампом пошлин в отношении других стран. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что торговая команда администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у Трампа не было полномочий по введению пошлин на зарубежные товары.
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент, верховный суд
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Верховный суд
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может задействовать ряд юридических механизмов в области тарифной политики в случае, если Верховный суд вынесет постановление об отмене действующих пошлин, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Существует ряд других полномочий, которые могут быть использованы, однако IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) остается самой "чистой" из всех опций. Он дает США и президенту наибольшие возможности для ведения переговоров", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.
В среду, 5 ноября, Верховный суд США рассмотрит вопрос о законности введенных Трампом пошлин в отношении других стран. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что торговая команда администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у Трампа не было полномочий по введению пошлин на зарубежные товары.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
В ЕК высказались о плане по повышению пошлин на российскую нефть
Вчера, 15:53
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
