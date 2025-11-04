https://1prime.ru/20251104/bessent-864217118.html

Бессент: Трамп может задействовать другие опции, если суд отменит пошлины

ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может задействовать ряд юридических механизмов в области тарифной политики в случае, если Верховный суд вынесет постановление об отмене действующих пошлин, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Существует ряд других полномочий, которые могут быть использованы, однако IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) остается самой "чистой" из всех опций. Он дает США и президенту наибольшие возможности для ведения переговоров", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC. В среду, 5 ноября, Верховный суд США рассмотрит вопрос о законности введенных Трампом пошлин в отношении других стран. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что торговая команда администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у Трампа не было полномочий по введению пошлин на зарубежные товары.

