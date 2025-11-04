Фондовые индексы Европы снижаются вслед за рынками США и Азии

https://1prime.ru/20251104/birzhi-864212064.html

Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник, подхватывая настроения на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 04.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник, подхватывая настроения на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.53 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,89%, до 9 614,95 пункта, французский CAC 40 - на 1,25%, до 8 008,41 пункта, немецкий DAX - на 1,32%, до 23 792,33 пункта. Ранее во вторник азиатские фондовые рынки закрылись в минусе. В то же время фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит также демонстрируют заметное снижение. При этом негативная реакция в Европе даже выше, о чём свидетельствует падение более чем на 1% основных индексов во Франции и Германии. "Европа пристально следит за американскими рынками, но в действительности мы видим, что в Европе наблюдается еще больший спад. Немецкие акции показывают наиболее сильное снижение, чем фьючерс на индекс S&P 500", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Trade Nation Дэвида Моррисона (David Morrison). В частности, негативная тенденция наблюдается в нефтяном секторе. Так, бумаги французской энергетической компании TotalEnergies снижаются в цене на 2,03%, итальянской Eni - 1,3%, британо-нидерландской Shell - на 1,68%. На удешевление акций европейских энергетических компаний может влиять снижение цены марки Brent примерно на 1,4%.

