Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов
2025-11-04T23:28+0300
2025-11-04T23:28+0300
2025-11-04T23:42+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.21 мск стоил 99,832 тысячи долларов.При этом криптовалюта Ethereum по состоянию на 23.21 мск демонстрировала снижение на 13.04%, до 3,143 тысячи долларов.
