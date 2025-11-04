https://1prime.ru/20251104/bitkoin-864226566.html

Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов - 04.11.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов

Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance. | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T23:28+0300

2025-11-04T23:28+0300

2025-11-04T23:42+0300

финансы

рынок

binance

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.21 мск стоил 99,832 тысячи долларов.При этом криптовалюта Ethereum по состоянию на 23.21 мск демонстрировала снижение на 13.04%, до 3,143 тысячи долларов.

https://1prime.ru/20251104/rynok-864204249.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, binance