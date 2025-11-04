Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.11.2025
Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов - 04.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов
Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T23:28+0300
2025-11-04T23:42+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.21 мск стоил 99,832 тысячи долларов.При этом криптовалюта Ethereum по состоянию на 23.21 мск демонстрировала снижение на 13.04%, до 3,143 тысячи долларов.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
1920
1920
true
23:28 04.11.2025 (обновлено: 23:42 04.11.2025)
 
Стоимость биткоина опустилась до 99,832 тысяч долларов

Стоимость биткоина на бирже опустилась до $99,832 тыс

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
Биткоин. Архивное фото
© Unsplash/Michael Förtsch
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.21 мск стоил 99,832 тысячи долларов.
При этом криптовалюта Ethereum по состоянию на 23.21 мск демонстрировала снижение на 13.04%, до 3,143 тысячи долларов.
