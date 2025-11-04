Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

https://1prime.ru/20251104/cheyni-864212836.html

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца, сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман. "Ричард Чейни, 46-й вице-президент Соединенных Штатов, умер прошлой ночью, 3 ноября 2025 года. Ему было 84 года... Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", - говорится в сообщении.

