Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца, сообщил основатель портала Punchbowl Джейк... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T14:42+0300
2025-11-04T14:42+0300
сша
в мире
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца, сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман. "Ричард Чейни, 46-й вице-президент Соединенных Штатов, умер прошлой ночью, 3 ноября 2025 года. Ему было 84 года... Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", - говорится в сообщении.
сша, в мире
США, В мире
14:42 04.11.2025
 
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Ричард Чейни умер в возрасте 84 лет

© РИА Новости . Давид Хизанишвили
Дик Чейни - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Дик Чейни. Архивное фото
© РИА Новости . Давид Хизанишвили
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца, сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман.
"Ричард Чейни, 46-й вице-президент Соединенных Штатов, умер прошлой ночью, 3 ноября 2025 года. Ему было 84 года... Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", - говорится в сообщении.
 
