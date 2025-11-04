Число регионов, где средняя зарплата превышает сто тысяч рублей, выросло

https://1prime.ru/20251104/chislo-864194615.html

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в августе составило 12, при этом годом ранее их было десять, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. При этом количество регионов, где россияне зарабатывают более 100 тысяч рублей, за год выросло на два - до 12. Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке - 193 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 173 тысячи рублей и Москве - 161 тысяча рублей. Эти регионы возглавляли список и годом ранее. Также россияне получали свыше 100 тысяч рублей в Магаданской области (152,5 тысячи рублей), на Камчатке (142,8 тысячи) и Сахалине (136,7 тысячи), в Ненецком (131,5 тысячи) и Ханты-Мансийском (120 тысячи) АО, Якутии (119,3 тысячи), в Санкт-Петербурге (109,9 тысячи), Мурманской (109,1 тысячи) и Московской (108,6 тысячи) областях. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, включая со сверхвысокими зарплатами.

