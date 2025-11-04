https://1prime.ru/20251104/dfo-864210344.html

Путин поручил разработать стратегию развития ДФО до 2036 года

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил к августу 2026 года разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа… разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор ЕАО Мария Костюк, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

