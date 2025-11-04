https://1prime.ru/20251104/dfo-864210570.html
Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке
Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T13:20+0300
2025-11-04T13:20+0300
2025-11-04T13:20+0300
экономика
финансы
россия
дальний восток
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861330566_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_0e23cb5d45be65ca9822228477613a19.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества "Восточная биржа имени В.В. Николаева", рассмотрев в том числе вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра в целях обеспечения благоприятных условий для привлечения финансовых средств и размещения акций российских компаний", - говорится в перечне. Срок - 15 июля 2026 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861330566_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28709a869e3125150ca5a3a9ad0598d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, дальний восток, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке
Путин поручил создать на Дальнем Востоке финансовый центр на базе Восточной биржи