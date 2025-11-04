Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке - 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества "Восточная биржа имени В.В. Николаева", рассмотрев в том числе вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра в целях обеспечения благоприятных условий для привлечения финансовых средств и размещения акций российских компаний", - говорится в перечне. Срок - 15 июля 2026 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
13:20 04.11.2025
 
Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке

Путин поручил создать на Дальнем Востоке финансовый центр на базе Восточной биржи

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества "Восточная биржа имени В.В. Николаева", рассмотрев в том числе вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра в целях обеспечения благоприятных условий для привлечения финансовых средств и размещения акций российских компаний", - говорится в перечне.
Срок - 15 июля 2026 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
 
Заголовок открываемого материала