Путин поручил запустить в ДФО экспериментальный режим для новых технологий
2025-11-04T13:37+0300
2025-11-04T13:37+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах РФ Дальневосточного федерального округа (ДФО), в частности, речь идет об использования беспилотников, цифровых платформ, технологий искусственного интеллекта. Соответствующее поручение дано по итогам Восточного экономического форума, его во вторник опубликовал Кремль. "Правительству Российской Федерации: обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в первую очередь в сфере использования беспилотных систем в различных секторах экономики, в сфере развития цифровых платформ (включая проведение закупок для государственных и муниципальных нужд через отечественные цифровые платформы электронной коммерции), искусственного интеллекта и оборота данных", - говорится в документе. Кроме того, Путин поручил принять решение о применении единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий на отдельных сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Доклад об исполнении поручений необходимо подготовить до 1 февраля 2026 года, уточняется в документе. В сентябре, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток, а также расширить его на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных.
13:37 04.11.2025
 
Путин поручил запустить в ДФО экспериментальный режим для новых технологий

Путин поручил запустить единый правовой режим для новых технологий во всём ДФО

