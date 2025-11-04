https://1prime.ru/20251104/dukovany-864214434.html

В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы"

В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы" - 04.11.2025, ПРАЙМ

В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы"

После плановой двухмесячной остановки для замены части топлива и проведения ремонтно-профилактических работ во вторник вновь начал вырабатывать электроэнергию... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T16:00+0300

2025-11-04T16:00+0300

2025-11-04T16:00+0300

энергетика

чехия

атомная энергетика

атомная энергия

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 4 ноя – ПРАЙМ. После плановой двухмесячной остановки для замены части топлива и проведения ремонтно-профилактических работ во вторник вновь начал вырабатывать электроэнергию второй энергоблок АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, на полную мощность он выйдет в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек. "Во время плановой остановки второго блока АЭС "Дукованы", начавшейся 29 августа, была проведена замена 20% топлива, кроме того, энергетики выполнили большой объём работ, среди наиболее важных – замена электропроводки, реконструкция распределительных щитов секций и модернизация системы управления и безопасности одного из трёх резервных дизель-генераторов. Все запланированные ремонтно-профилактические работы удалось завершить на несколько дней раньше срока", - сказал Бездек. В середине декабря начнется плановая остановка первого энергоблока АЭС "Дукованы". По словам Бездека, энергетики стараются делать перерывы в работе блоков в периоды максимального снижения потребления электроэнергии, а рождественские и новогодние отпуска и школьные каникулы относятся к таким периодам. В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт.

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, атомная энергетика, атомная энергия