В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы"
В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы"
2025-11-04T16:00+0300
ПРАГА, 4 ноя – ПРАЙМ. После плановой двухмесячной остановки для замены части топлива и проведения ремонтно-профилактических работ во вторник вновь начал вырабатывать электроэнергию второй энергоблок АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, на полную мощность он выйдет в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек. "Во время плановой остановки второго блока АЭС "Дукованы", начавшейся 29 августа, была проведена замена 20% топлива, кроме того, энергетики выполнили большой объём работ, среди наиболее важных – замена электропроводки, реконструкция распределительных щитов секций и модернизация системы управления и безопасности одного из трёх резервных дизель-генераторов. Все запланированные ремонтно-профилактические работы удалось завершить на несколько дней раньше срока", - сказал Бездек. В середине декабря начнется плановая остановка первого энергоблока АЭС "Дукованы". По словам Бездека, энергетики стараются делать перерывы в работе блоков в периоды максимального снижения потребления электроэнергии, а рождественские и новогодние отпуска и школьные каникулы относятся к таким периодам. В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт.
