Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251104/dukovany-864214434.html
В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы"
В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы" - 04.11.2025, ПРАЙМ
В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы"
После плановой двухмесячной остановки для замены части топлива и проведения ремонтно-профилактических работ во вторник вновь начал вырабатывать электроэнергию... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T16:00+0300
2025-11-04T16:00+0300
энергетика
чехия
атомная энергетика
атомная энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
ПРАГА, 4 ноя – ПРАЙМ. После плановой двухмесячной остановки для замены части топлива и проведения ремонтно-профилактических работ во вторник вновь начал вырабатывать электроэнергию второй энергоблок АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, на полную мощность он выйдет в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек. "Во время плановой остановки второго блока АЭС "Дукованы", начавшейся 29 августа, была проведена замена 20% топлива, кроме того, энергетики выполнили большой объём работ, среди наиболее важных – замена электропроводки, реконструкция распределительных щитов секций и модернизация системы управления и безопасности одного из трёх резервных дизель-генераторов. Все запланированные ремонтно-профилактические работы удалось завершить на несколько дней раньше срока", - сказал Бездек. В середине декабря начнется плановая остановка первого энергоблока АЭС "Дукованы". По словам Бездека, энергетики стараются делать перерывы в работе блоков в периоды максимального снижения потребления электроэнергии, а рождественские и новогодние отпуска и школьные каникулы относятся к таким периодам. В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт.
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_224:0:3831:2705_1920x0_80_0_0_c587715066404fef69c4f48daf7403e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, атомная энергетика, атомная энергия
Энергетика, ЧЕХИЯ, атомная энергетика, Атомная энергия
16:00 04.11.2025
 
В Чехии возобновил работу после остановки второй блок АЭС "Дукованы"

Второй блок АЭС "Дукованы" в Чехии возобновил работу после двухмесячной остановки

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 4 ноя – ПРАЙМ. После плановой двухмесячной остановки для замены части топлива и проведения ремонтно-профилактических работ во вторник вновь начал вырабатывать электроэнергию второй энергоблок АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, на полную мощность он выйдет в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек.
"Во время плановой остановки второго блока АЭС "Дукованы", начавшейся 29 августа, была проведена замена 20% топлива, кроме того, энергетики выполнили большой объём работ, среди наиболее важных – замена электропроводки, реконструкция распределительных щитов секций и модернизация системы управления и безопасности одного из трёх резервных дизель-генераторов. Все запланированные ремонтно-профилактические работы удалось завершить на несколько дней раньше срока", - сказал Бездек.
В середине декабря начнется плановая остановка первого энергоблока АЭС "Дукованы". По словам Бездека, энергетики стараются делать перерывы в работе блоков в периоды максимального снижения потребления электроэнергии, а рождественские и новогодние отпуска и школьные каникулы относятся к таким периодам.
В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт.
 
ЭнергетикаЧЕХИЯатомная энергетикаАтомная энергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала