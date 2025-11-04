Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов заявил об устойчивости экономических систем России и КНР - 04.11.2025
Силуанов заявил об устойчивости экономических систем России и КНР
2025-11-04T11:39+0300
2025-11-04T11:45+0300
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Экономические и финансовые системы РФ и КНР доказали свою устойчивость , заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине."Наши экономические и финансовые системы доказали свою устойчивость, в период 2023-2024 годов наша экономика росла высокими темпами и сегодня постепенно переходит к траектории сбалансированного устойчивого экономического роста", - заявил Силуанов.
11:39 04.11.2025 (обновлено: 11:45 04.11.2025)
 
Силуанов заявил об устойчивости экономических систем России и КНР

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Флаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Экономические и финансовые системы РФ и КНР доказали свою устойчивость , заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.
"Наши экономические и финансовые системы доказали свою устойчивость, в период 2023-2024 годов наша экономика росла высокими темпами и сегодня постепенно переходит к траектории сбалансированного устойчивого экономического роста", - заявил Силуанов.
 
