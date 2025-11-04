https://1prime.ru/20251104/ekonomika-864206563.html
Силуанов заявил об устойчивости экономических систем России и КНР
Силуанов заявил об устойчивости экономических систем России и КНР
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Экономические и финансовые системы РФ и КНР доказали свою устойчивость , заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине."Наши экономические и финансовые системы доказали свою устойчивость, в период 2023-2024 годов наша экономика росла высокими темпами и сегодня постепенно переходит к траектории сбалансированного устойчивого экономического роста", - заявил Силуанов.
