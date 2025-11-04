https://1prime.ru/20251104/ekspert-864194896.html

Эксперт оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

Эксперт оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской - 04.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T05:28+0300

2025-11-04T05:28+0300

2025-11-04T05:28+0300

россия

экономика

аляска

чукотка

рф

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864194896.jpg?1762223287

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин. "Оценки стоимости этого тоннеля колеблются где-то от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов. Колебания связаны в том числе и с тем, что различные исследователи в эту стоимость погружают разный объем работ: либо только саму проходку тоннеля, либо полное обустройство со всей сопутствующей инфраструктурой", - сказал Разбегин. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяженность каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98-112 километров. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

аляска

чукотка

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, чукотка, рф, кирилл дмитриев