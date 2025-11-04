https://1prime.ru/20251104/energetika-864199074.html
Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Стороны высоко оценивают весомые результаты российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, подтверждают намерение продолжить раскрывать его потенциал, расширять всестороннее энергетическое партнерство, укреплять всеобъемлющую, широкоотраслевую и глубокоуровневую структуру двустороннего взаимодействия в энергетике, совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, содействовать обеспечению всеобщей возможности использования доступных, надежных, устойчивых и современных источников энергии, а также справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу", - следует из документа. Отмечается, что страны договорились поддерживать углубление сотрудничества между предприятиями двух стран в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах, содействовать укреплению взаимосвязанности энергетической инфраструктуры, совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов. Кроме того, Москва и Пекин планируют развивать взаимодействие в таких передовых технологических областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная энергетика, водородная энергетика, хранение энергии, а также системы улавливания, использования и хранения углерода.
