Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство - 04.11.2025
Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство
2025-11-04T09:11+0300
2025-11-04T09:11+0300
энергетика
россия
китай
москва
пекин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Стороны высоко оценивают весомые результаты российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, подтверждают намерение продолжить раскрывать его потенциал, расширять всестороннее энергетическое партнерство, укреплять всеобъемлющую, широкоотраслевую и глубокоуровневую структуру двустороннего взаимодействия в энергетике, совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, содействовать обеспечению всеобщей возможности использования доступных, надежных, устойчивых и современных источников энергии, а также справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу", - следует из документа. Отмечается, что страны договорились поддерживать углубление сотрудничества между предприятиями двух стран в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах, содействовать укреплению взаимосвязанности энергетической инфраструктуры, совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов. Кроме того, Москва и Пекин планируют развивать взаимодействие в таких передовых технологических областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная энергетика, водородная энергетика, хранение энергии, а также системы улавливания, использования и хранения углерода.
китай
москва
пекин
россия, китай, москва, пекин
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин
09:11 04.11.2025
 
Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство

Флаги России и Китая
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Стороны высоко оценивают весомые результаты российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, подтверждают намерение продолжить раскрывать его потенциал, расширять всестороннее энергетическое партнерство, укреплять всеобъемлющую, широкоотраслевую и глубокоуровневую структуру двустороннего взаимодействия в энергетике, совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, содействовать обеспечению всеобщей возможности использования доступных, надежных, устойчивых и современных источников энергии, а также справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу", - следует из документа.
Отмечается, что страны договорились поддерживать углубление сотрудничества между предприятиями двух стран в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах, содействовать укреплению взаимосвязанности энергетической инфраструктуры, совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов.
Кроме того, Москва и Пекин планируют развивать взаимодействие в таких передовых технологических областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная энергетика, водородная энергетика, хранение энергии, а также системы улавливания, использования и хранения углерода.
 
