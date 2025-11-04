https://1prime.ru/20251104/energetika-864199074.html

Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство

Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство - 04.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство

Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая,... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T09:11+0300

2025-11-04T09:11+0300

2025-11-04T09:11+0300

энергетика

россия

китай

москва

пекин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Стороны высоко оценивают весомые результаты российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, подтверждают намерение продолжить раскрывать его потенциал, расширять всестороннее энергетическое партнерство, укреплять всеобъемлющую, широкоотраслевую и глубокоуровневую структуру двустороннего взаимодействия в энергетике, совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, содействовать обеспечению всеобщей возможности использования доступных, надежных, устойчивых и современных источников энергии, а также справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу", - следует из документа. Отмечается, что страны договорились поддерживать углубление сотрудничества между предприятиями двух стран в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах, содействовать укреплению взаимосвязанности энергетической инфраструктуры, совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов. Кроме того, Москва и Пекин планируют развивать взаимодействие в таких передовых технологических областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная энергетика, водородная энергетика, хранение энергии, а также системы улавливания, использования и хранения углерода.

китай

москва

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, москва, пекин