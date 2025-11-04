https://1prime.ru/20251104/es-864195813.html
ЕС в августе нарастил до максимума импорт из России зеркал
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз в августе этого года почти в 30 раз по сравнению с июлем нарастил импорт из России зеркал - до максимальных за все время объемов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам августа 2025 года ЕС приобрел у РФ различных видов зеркал на 2,1 миллиона евро - это стало максимумом за все время. Прирост в месячном выражении составил 29,2 раза, а в годовом - 12,3 раза. В частности, европейцы закупали зеркала заднего вида (1,9 миллиона евро) и обычные зеркала без рамы (205 тысяч). При этом крупнейшим покупателем российских зеркал внутри объединения стала Франция, также их приобретали Польша, Литва и Латвия. Среди главных поставщиков зеркал в ЕС Россия по итогам августа заняла 8-е место. В пятерке лидеров оказались Китай (45,7 миллиона долларов), США (28,5 миллиона), Северная Македония (6,6 миллиона), Тайвань (4,2 миллиона) и Великобритания (4,1 миллиона). Что касается других товаров стекольной промышленности, то ЕС также закупал у РФ бусины, имитации камней, статуэтки и другие декоративные изделия - на 494 тысячи евро, обработанное стекло - 83 тысячи, стеклянные плитки, детали для мозаики и витражей - 46 тысяч и стекло в листах - 24 тысячи евро.
