Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС в августе нарастил до максимума импорт из России зеркал - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251104/es-864195813.html
ЕС в августе нарастил до максимума импорт из России зеркал
ЕС в августе нарастил до максимума импорт из России зеркал - 04.11.2025, ПРАЙМ
ЕС в августе нарастил до максимума импорт из России зеркал
Евросоюз в августе этого года почти в 30 раз по сравнению с июлем нарастил импорт из России зеркал - до максимальных за все время объемов, подсчитало РИА... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T07:16+0300
2025-11-04T08:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
франция
польша
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз в августе этого года почти в 30 раз по сравнению с июлем нарастил импорт из России зеркал - до максимальных за все время объемов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам августа 2025 года ЕС приобрел у РФ различных видов зеркал на 2,1 миллиона евро - это стало максимумом за все время. Прирост в месячном выражении составил 29,2 раза, а в годовом - 12,3 раза. В частности, европейцы закупали зеркала заднего вида (1,9 миллиона евро) и обычные зеркала без рамы (205 тысяч). При этом крупнейшим покупателем российских зеркал внутри объединения стала Франция, также их приобретали Польша, Литва и Латвия. Среди главных поставщиков зеркал в ЕС Россия по итогам августа заняла 8-е место. В пятерке лидеров оказались Китай (45,7 миллиона долларов), США (28,5 миллиона), Северная Македония (6,6 миллиона), Тайвань (4,2 миллиона) и Великобритания (4,1 миллиона). Что касается других товаров стекольной промышленности, то ЕС также закупал у РФ бусины, имитации камней, статуэтки и другие декоративные изделия - на 494 тысячи евро, обработанное стекло - 83 тысячи, стеклянные плитки, детали для мозаики и витражей - 46 тысяч и стекло в листах - 24 тысячи евро.
рф
франция
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, франция, польша, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, ЕС, Евростат
07:16 04.11.2025 (обновлено: 08:17 04.11.2025)
 
ЕС в августе нарастил до максимума импорт из России зеркал

Евростат: ЕС в августе в 30 раз увеличил импорт зеркал из России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз в августе этого года почти в 30 раз по сравнению с июлем нарастил импорт из России зеркал - до максимальных за все время объемов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по итогам августа 2025 года ЕС приобрел у РФ различных видов зеркал на 2,1 миллиона евро - это стало максимумом за все время. Прирост в месячном выражении составил 29,2 раза, а в годовом - 12,3 раза.
В частности, европейцы закупали зеркала заднего вида (1,9 миллиона евро) и обычные зеркала без рамы (205 тысяч). При этом крупнейшим покупателем российских зеркал внутри объединения стала Франция, также их приобретали Польша, Литва и Латвия.
Среди главных поставщиков зеркал в ЕС Россия по итогам августа заняла 8-е место. В пятерке лидеров оказались Китай (45,7 миллиона долларов), США (28,5 миллиона), Северная Македония (6,6 миллиона), Тайвань (4,2 миллиона) и Великобритания (4,1 миллиона).
Что касается других товаров стекольной промышленности, то ЕС также закупал у РФ бусины, имитации камней, статуэтки и другие декоративные изделия - на 494 тысячи евро, обработанное стекло - 83 тысячи, стеклянные плитки, детали для мозаики и витражей - 46 тысяч и стекло в листах - 24 тысячи евро.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФФРАНЦИЯПОЛЬШАЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала