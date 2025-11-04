https://1prime.ru/20251104/finansy-864207609.html
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем - 04.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем
РФ и КНР необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов, заявил во вторник министр... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T12:02+0300
2025-11-04T12:02+0300
2025-11-04T12:10+0300
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. РФ и КНР необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине."Необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли", - заявил Силуанов.Он также указал на необходимость для двух сторон создавать благоприятные условия для бизнеса, чтобы поддерживать рост взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов, как в России, так и в Китае."Для граждан России и Китая необходимо обеспечить понятный и доступный механизм платежей, это будет способствовать нашим туристическим обменам, научным и культурным обменам наших граждан", - добавил глава российского минфина.
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем
Силуанов призвал РФ и КНР поддерживать устойчивость финансовой инфраструктуры