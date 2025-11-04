Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем - 04.11.2025
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем
2025-11-04T12:02+0300
2025-11-04T12:10+0300
экономика
россия
финансы
рф
китай
пекин
антон силуанов
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. РФ и КНР необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине."Необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли", - заявил Силуанов.Он также указал на необходимость для двух сторон создавать благоприятные условия для бизнеса, чтобы поддерживать рост взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов, как в России, так и в Китае."Для граждан России и Китая необходимо обеспечить понятный и доступный механизм платежей, это будет способствовать нашим туристическим обменам, научным и культурным обменам наших граждан", - добавил глава российского минфина.
россия, финансы, рф, китай, пекин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, КИТАЙ, Пекин, Антон Силуанов
12:02 04.11.2025 (обновлено: 12:10 04.11.2025)
 
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем

Силуанов призвал РФ и КНР поддерживать устойчивость финансовой инфраструктуры

Министр финансов РФ Антон Силуанов
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. РФ и КНР необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.
"Необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли", - заявил Силуанов.
Он также указал на необходимость для двух сторон создавать благоприятные условия для бизнеса, чтобы поддерживать рост взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов, как в России, так и в Китае.
"Для граждан России и Китая необходимо обеспечить понятный и доступный механизм платежей, это будет способствовать нашим туристическим обменам, научным и культурным обменам наших граждан", - добавил глава российского минфина.
Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая
Заголовок открываемого материала