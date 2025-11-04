https://1prime.ru/20251104/finlyandiya-864219878.html

Обанкротившуюся финскую аутлет-деревню могут продать в ноябре, сообщили СМИ

2025-11-04T19:17+0300

2025-11-04T19:17+0300

2025-11-04T19:23+0300

бизнес

финляндия

рф

санкт-петербург

дмитрий песков

мария захарова

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864220137_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_2e428855d1d777cfbc41d37c4d0bb139.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Финскую обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar, расположенную примерно в километре от крупнейшего по пассажиропотоку и ближайшего к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа", могут продать в ноябре, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Собрание конкурсных кредиторов Zsar Oy и ее дочерней компании East Gate Development состоится 19 ноября. По информации Yle, одним из вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, станет одобрение возможной продажи торгового поселка Zsar", - говорится в сообщении. Адвокат Матти Маннер, занимающийся банкротством объекта, слова которого приводит Yle, заявил, что по аутлет-деревне велись переговоры о покупке. По его словам, с одним потенциальным покупателем был подписан меморандум о взаимопонимании, однако он не является обязательным для обеих сторон. Разорившуюся аутлет-деревню вблизи российской границы не могут продать уже более двух лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась. Владельцы Zsar Outlet Village подали заявление о банкротстве в конце 2022 года. Торговое предприятие было открыто в конце 2018 года и было рассчитано на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако примерно спустя полгода из-за пандемии коронавируса и в связи с ограничениями на границе предприятие было вынуждено закрыться. Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран. После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

финляндия

рф

санкт-петербург

2025

