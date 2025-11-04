ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из кризиса, который предусматривает в том числе полное прекращение поставок в страны ЕС стали и алюминия из России.
План подготовлен к "сталелитейному саммиту", который канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы поддержки отрасли и ее вывода из кризиса.
"Закрытие последних лазеек в отношении импорта стали из России, которая по-прежнему поступает в ЕС… Расширение санкций до полного запрета на импорт алюминия из России", - гласят первый и второй пункты разработанного рабочим крылом ХДС (CDA) плана, опубликованного на его официальном сайте.
Всего план включает пять пунктов и предусматривает наряду с другими мерами также введение импортных пошли на сталь из Китая.
Как заявил глава CDA, депутат Европарламента Деннис Радтке, Германия "должна закрыть двери для дешевого импорта … и (тем самым - ред.) защитить собственную сталелитейную промышленность".
Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал в преддверии "сталелитейного саммита" в Берлине ввести полный запрет на поставки в страны ЕС стали из России. Он, в частности выразил недовольство тем, что под санкции ЕС до сих пор не попали стальные слябы, которые производятся и перерабатываются в ЕС. Стальные слябы являются исходным материалом для производства листов и лент из стали.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.