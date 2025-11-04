Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/frg-864222455.html
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России - 04.11.2025, ПРАЙМ
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России
Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T21:10+0300
2025-11-04T21:10+0300
промышленность
мировая экономика
германия
запад
рф
фридрих мерц
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из кризиса, который предусматривает в том числе полное прекращение поставок в страны ЕС стали и алюминия из России. План подготовлен к "сталелитейному саммиту", который канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы поддержки отрасли и ее вывода из кризиса. "Закрытие последних лазеек в отношении импорта стали из России, которая по-прежнему поступает в ЕС… Расширение санкций до полного запрета на импорт алюминия из России", - гласят первый и второй пункты разработанного рабочим крылом ХДС (CDA) плана, опубликованного на его официальном сайте. Всего план включает пять пунктов и предусматривает наряду с другими мерами также введение импортных пошли на сталь из Китая. Как заявил глава CDA, депутат Европарламента Деннис Радтке, Германия "должна закрыть двери для дешевого импорта … и (тем самым - ред.) защитить собственную сталелитейную промышленность". Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал в преддверии "сталелитейного саммита" в Берлине ввести полный запрет на поставки в страны ЕС стали из России. Он, в частности выразил недовольство тем, что под санкции ЕС до сих пор не попали стальные слябы, которые производятся и перерабатываются в ЕС. Стальные слябы являются исходным материалом для производства листов и лент из стали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251103/postavki--864180866.html
https://1prime.ru/20251009/knr-863331024.html
https://1prime.ru/20251026/germaniya-863948966.html
германия
запад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, германия, запад, рф, фридрих мерц, владимир путин, ес
Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, РФ, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ЕС
21:10 04.11.2025
 
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России

Рабочее крыло ХДС в ФРГ подготовило план по запрету на импорт в ЕС стали и алюминия из РФ

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из кризиса, который предусматривает в том числе полное прекращение поставок в страны ЕС стали и алюминия из России.
План подготовлен к "сталелитейному саммиту", который канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы поддержки отрасли и ее вывода из кризиса.
Сталь - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Вице-канцлер ФРГ призвал полностью запретить поставки в ЕС стали из России
Вчера, 11:11
"Закрытие последних лазеек в отношении импорта стали из России, которая по-прежнему поступает в ЕС… Расширение санкций до полного запрета на импорт алюминия из России", - гласят первый и второй пункты разработанного рабочим крылом ХДС (CDA) плана, опубликованного на его официальном сайте.
Всего план включает пять пунктов и предусматривает наряду с другими мерами также введение импортных пошли на сталь из Китая.
Как заявил глава CDA, депутат Европарламента Деннис Радтке, Германия "должна закрыть двери для дешевого импорта … и (тем самым - ред.) защитить собственную сталелитейную промышленность".
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Китай введет экспортный контроль на товары с литиевыми батареями
9 октября, 12:42
Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал в преддверии "сталелитейного саммита" в Берлине ввести полный запрет на поставки в страны ЕС стали из России. Он, в частности выразил недовольство тем, что под санкции ЕС до сих пор не попали стальные слябы, которые производятся и перерабатываются в ЕС. Стальные слябы являются исходным материалом для производства листов и лент из стали.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
В ФРГ химическая промышленность оказалась на грани кризиса, сообщили СМИ
26 октября, 17:27
 
ПромышленностьМировая экономикаГЕРМАНИЯЗАПАДРФФридрих МерцВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала