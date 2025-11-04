https://1prime.ru/20251104/frg-864222455.html

ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России

ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России - 04.11.2025, ПРАЙМ

ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России

Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T21:10+0300

2025-11-04T21:10+0300

2025-11-04T21:10+0300

промышленность

мировая экономика

германия

запад

рф

фридрих мерц

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из кризиса, который предусматривает в том числе полное прекращение поставок в страны ЕС стали и алюминия из России. План подготовлен к "сталелитейному саммиту", который канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы поддержки отрасли и ее вывода из кризиса. "Закрытие последних лазеек в отношении импорта стали из России, которая по-прежнему поступает в ЕС… Расширение санкций до полного запрета на импорт алюминия из России", - гласят первый и второй пункты разработанного рабочим крылом ХДС (CDA) плана, опубликованного на его официальном сайте. Всего план включает пять пунктов и предусматривает наряду с другими мерами также введение импортных пошли на сталь из Китая. Как заявил глава CDA, депутат Европарламента Деннис Радтке, Германия "должна закрыть двери для дешевого импорта … и (тем самым - ред.) защитить собственную сталелитейную промышленность". Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал в преддверии "сталелитейного саммита" в Берлине ввести полный запрет на поставки в страны ЕС стали из России. Он, в частности выразил недовольство тем, что под санкции ЕС до сих пор не попали стальные слябы, которые производятся и перерабатываются в ЕС. Стальные слябы являются исходным материалом для производства листов и лент из стали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251103/postavki--864180866.html

https://1prime.ru/20251009/knr-863331024.html

https://1prime.ru/20251026/germaniya-863948966.html

германия

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, германия, запад, рф, фридрих мерц, владимир путин, ес