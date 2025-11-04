https://1prime.ru/20251104/gaz-864204083.html
Цены на газ в Европе превысили 380 долларов за тысячу кубов
2025-11-04T10:37+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов вторника вновь достигли отметки в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 379,6 доллара (+0,4%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 380,2 доллара (+0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 378,1 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, ещё в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
