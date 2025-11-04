Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспортеры газа надеются на пересмотр ЕС экологических стандартов импорта - 04.11.2025, ПРАЙМ
Экспортеры газа надеются на пересмотр ЕС экологических стандартов импорта
Евросоюз, вводя директиву о проверке всех цепочек поставок экспортеров газа на соответствие "целям устойчивого развития" (CSDDD), навязывает свои правила другим | 04.11.2025, ПРАЙМ
газ
катар
франция
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
ес
фсэг
энергетика
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, вводя директиву о проверке всех цепочек поставок экспортеров газа на соответствие "целям устойчивого развития" (CSDDD), навязывает свои правила другим странам, и Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) надеется, что правила будут пересмотрены, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел. В понедельник министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что страна может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), если ЕС не смягчит или не отменит ряд своих экологических стандартов. "Мы надеемся, что у нас будет плодотворный диалог с ЕС, чтобы вопросы, связанные с этими правилами, могли быть вновь пересмотрены и скорректированы", - сказал Хамел на полях ADIPEC. Начиная с 2027 года импортеры газа из ЕС должны будут доказывать, что их поставщики из стран вне объединения применяют правила проверки выбросов метана в атмосферу, а также процедуры обнаружения утечек, которые эквивалентны правилам и процедурам Евросоюза, пояснил он. Хотя директива и представлена как внутреннее регулирование, фактически ее применение будет значить, что Евросоюз "навязывает свои правила странам, которые не входят в объединение", и это вызывает обеспокоенность у ФСЭГ, отметил Хамел. В начале апреля Совет ЕС на год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области "устойчивого развития" корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву ЕС о CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а эту директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как сообщала газета Politico, инициатива Макрона не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.
катар
франция
германия
газ, катар, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, ес, фсэг, энергетика
Газ, КАТАР, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, ЕС, ФСЭГ, энергетика
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, вводя директиву о проверке всех цепочек поставок экспортеров газа на соответствие "целям устойчивого развития" (CSDDD), навязывает свои правила другим странам, и Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) надеется, что правила будут пересмотрены, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел.
В понедельник министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что страна может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), если ЕС не смягчит или не отменит ряд своих экологических стандартов.
"Мы надеемся, что у нас будет плодотворный диалог с ЕС, чтобы вопросы, связанные с этими правилами, могли быть вновь пересмотрены и скорректированы", - сказал Хамел на полях ADIPEC.
Начиная с 2027 года импортеры газа из ЕС должны будут доказывать, что их поставщики из стран вне объединения применяют правила проверки выбросов метана в атмосферу, а также процедуры обнаружения утечек, которые эквивалентны правилам и процедурам Евросоюза, пояснил он.
Хотя директива и представлена как внутреннее регулирование, фактически ее применение будет значить, что Евросоюз "навязывает свои правила странам, которые не входят в объединение", и это вызывает обеспокоенность у ФСЭГ, отметил Хамел.
В начале апреля Совет ЕС на год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области "устойчивого развития" корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву ЕС о CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а эту директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить".
Тем не менее, как сообщала газета Politico, инициатива Макрона не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.
ГазКАТАРФРАНЦИЯГЕРМАНИЯЭммануэль МакронФридрих МерцЕСФСЭГэнергетика
 
 
