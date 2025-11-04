https://1prime.ru/20251104/gaz-864214903.html

Экспортеры газа надеются на пересмотр ЕС экологических стандартов импорта

АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, вводя директиву о проверке всех цепочек поставок экспортеров газа на соответствие "целям устойчивого развития" (CSDDD), навязывает свои правила другим странам, и Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) надеется, что правила будут пересмотрены, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел. В понедельник министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что страна может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), если ЕС не смягчит или не отменит ряд своих экологических стандартов. "Мы надеемся, что у нас будет плодотворный диалог с ЕС, чтобы вопросы, связанные с этими правилами, могли быть вновь пересмотрены и скорректированы", - сказал Хамел на полях ADIPEC. Начиная с 2027 года импортеры газа из ЕС должны будут доказывать, что их поставщики из стран вне объединения применяют правила проверки выбросов метана в атмосферу, а также процедуры обнаружения утечек, которые эквивалентны правилам и процедурам Евросоюза, пояснил он. Хотя директива и представлена как внутреннее регулирование, фактически ее применение будет значить, что Евросоюз "навязывает свои правила странам, которые не входят в объединение", и это вызывает обеспокоенность у ФСЭГ, отметил Хамел. В начале апреля Совет ЕС на год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области "устойчивого развития" корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву ЕС о CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а эту директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как сообщала газета Politico, инициатива Макрона не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.

