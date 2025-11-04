Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251104/gonkong-864197590.html
Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года
Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года - 04.11.2025, ПРАЙМ
Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года
Фондовый рынок специального административного района КНР (САР) Гонконга вырос более чем на 30% с начала года, заявил глава администрации САР Джон Ли. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T08:45+0300
2025-11-04T08:45+0300
экономика
мировая экономика
гонконг
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/86/841338655_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fad5eaad378507555ff84501fec352d3.jpg
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Фондовый рынок специального административного района КНР (САР) Гонконга вырос более чем на 30% с начала года, заявил глава администрации САР Джон Ли. "С начала года фондовый рынок Гонконга вырос более чем на 30%, а средний дневной оборот превысил 32 миллиарда долларов США, что почти вдвое больше, чем в прошлом году", - цитирует Джона Ли газета South China Morning Post. Ли также отметил, что Гонконг является ведущим рынком по первичному публичному размещению акций (IPO) в мире. По словам главы администрации, за первые 10 месяцев этого года в САР было зарегистрировано 80 IPO.
гонконг
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/86/841338655_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_7763614ed467fca25232b55c168ccff9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, гонконг, китай, сша
Экономика, Мировая экономика, ГОНКОНГ, КИТАЙ, США
08:45 04.11.2025
 
Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года

Фондовый рынок Гонконга вырос более чем на 30% с начала 2025 года

© CC BY 4.0 / Ank KumarГонконгская фондовая биржа
Гонконгская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Гонконгская фондовая биржа. Архивное фото
© CC BY 4.0 / Ank Kumar
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Фондовый рынок специального административного района КНР (САР) Гонконга вырос более чем на 30% с начала года, заявил глава администрации САР Джон Ли.
"С начала года фондовый рынок Гонконга вырос более чем на 30%, а средний дневной оборот превысил 32 миллиарда долларов США, что почти вдвое больше, чем в прошлом году", - цитирует Джона Ли газета South China Morning Post.
Ли также отметил, что Гонконг является ведущим рынком по первичному публичному размещению акций (IPO) в мире. По словам главы администрации, за первые 10 месяцев этого года в САР было зарегистрировано 80 IPO.
 
ЭкономикаМировая экономикаГОНКОНГКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала