Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года
2025-11-04T08:45+0300
экономика
мировая экономика
гонконг
китай
сша
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Фондовый рынок специального административного района КНР (САР) Гонконга вырос более чем на 30% с начала года, заявил глава администрации САР Джон Ли. "С начала года фондовый рынок Гонконга вырос более чем на 30%, а средний дневной оборот превысил 32 миллиарда долларов США, что почти вдвое больше, чем в прошлом году", - цитирует Джона Ли газета South China Morning Post. Ли также отметил, что Гонконг является ведущим рынком по первичному публичному размещению акций (IPO) в мире. По словам главы администрации, за первые 10 месяцев этого года в САР было зарегистрировано 80 IPO.
