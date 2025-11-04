https://1prime.ru/20251104/gonkong-864197590.html

Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года

Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года - 04.11.2025, ПРАЙМ

Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть с начала года

Фондовый рынок специального административного района КНР (САР) Гонконга вырос более чем на 30% с начала года, заявил глава администрации САР Джон Ли. | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T08:45+0300

2025-11-04T08:45+0300

2025-11-04T08:45+0300

экономика

мировая экономика

гонконг

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/86/841338655_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fad5eaad378507555ff84501fec352d3.jpg

ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Фондовый рынок специального административного района КНР (САР) Гонконга вырос более чем на 30% с начала года, заявил глава администрации САР Джон Ли. "С начала года фондовый рынок Гонконга вырос более чем на 30%, а средний дневной оборот превысил 32 миллиарда долларов США, что почти вдвое больше, чем в прошлом году", - цитирует Джона Ли газета South China Morning Post. Ли также отметил, что Гонконг является ведущим рынком по первичному публичному размещению акций (IPO) в мире. По словам главы администрации, за первые 10 месяцев этого года в САР было зарегистрировано 80 IPO.

гонконг

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, гонконг, китай, сша