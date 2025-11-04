https://1prime.ru/20251104/gruziya-864201327.html
Россия нарастила импорт настоек из Грузии до максимума за год
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила импорт алкогольных настоек из Грузии до максимальных с октября прошлого года 16,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. По сравнению как с прошлым месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли более чем на четверть. Кроме настоек, Россия в сентябре потратила на грузинский виски 593,6 тысячи долларов. За месяц поставки показали небольшую положительную динамику в 4%, а вот за год подросли почти вдвое. Страна для Грузии является заметным покупателем крепкого алкоголя. Так, в сентябре она потребила 65% ее импорта спиртовых настоек и 36% - виски.
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила импорт алкогольных настоек из Грузии до максимальных с октября прошлого года 16,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив данные грузинской таможни.
По сравнению как с прошлым месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли более чем на четверть.
Кроме настоек, Россия в сентябре потратила на грузинский виски 593,6 тысячи долларов. За месяц поставки показали небольшую положительную динамику в 4%, а вот за год подросли почти вдвое.
Страна для Грузии
является заметным покупателем крепкого алкоголя. Так, в сентябре она потребила 65% ее импорта спиртовых настоек и 36% - виски.
