2025-11-04T09:44+0300
2025-11-04T09:44+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила импорт алкогольных настоек из Грузии до максимальных с октября прошлого года 16,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. По сравнению как с прошлым месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли более чем на четверть. Кроме настоек, Россия в сентябре потратила на грузинский виски 593,6 тысячи долларов. За месяц поставки показали небольшую положительную динамику в 4%, а вот за год подросли почти вдвое. Страна для Грузии является заметным покупателем крепкого алкоголя. Так, в сентябре она потребила 65% ее импорта спиртовых настоек и 36% - виски.
09:44 04.11.2025
 
Россия нарастила импорт настоек из Грузии до максимума за год

Россия в сентябре нарастила импорт алкогольных настоек из Грузии до $16,3 млн

© РИА Новости . Александр Кряжев
Грузинский алкоголь на полках магазина - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Грузинский алкоголь на полках магазина. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Россия возобновила импорт винограда из Грузии
2 ноября, 11:07
 
Заголовок открываемого материала