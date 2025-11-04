Индийские экспортеры призвали Моди ввести меры поддержки, пишет Bloomberg

https://1prime.ru/20251104/indiya-864210888.html

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Экспортеры Индии призвали премьера страны Нарендру Моди ввести экономические меры поддержки на фоне 50% пошлин США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Экспортеры из Индии на встрече в понедельник призвали премьер-министра Нарендру Моди предоставить немедленную помощь в связи с последствиями решения США ввести 50%-ные пошлины на индийские товары", - говорится в материале агентства. По словам собеседников Bloomberg, экспортеры, представляющие различные отросли, попросили ввести такие меры поддержки, как временная приостановка выплат по кредитам и субсидированные процентные ставки. Как отмечает агентство, на встрече помимо премьера присутствовали и другие высокопоставленные чиновники. Источники отметили, что, хотя экспортерам не дали конкретных обещаний, создается впечатление, что их требования рассматриваются серьезно. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. Ряд индийских СМИ сообщали о скором завершении переговоров, в частности, ожидалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди мог подписать это соглашение на полях саммита АСЕАН с президентом США. Однако премьер не смог участвовать в саммите АСЕАН, вместо него Нью-Дели представляет глава МИД Индии.

