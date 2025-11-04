Мишустин призвал Китай продолжить поддержку совместных проектов с Россией

https://1prime.ru/20251104/investitsii-864202427.html
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай должны продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", - сказал он. Мишустин проинформировал председателя КНР, что по линии правительств со своим коллегой Ли Цяном, премьером Государственного совета, они обеспечивают слаженную работу по выполнению решений, принятых на высшем уровне. "Как раз в Ханчжоу вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России и Китая. Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", - рассказал Мишустин. Премьер также уделил внимание гуманитарному взаимодействию. "Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая", - заметил российский премьер. Он отметил успешное проведение перекрестных Годов культуры и высказал убежденность в том, что предстоящие мероприятия в рамках перекрестных Годов образования будут насыщенными и интересными.
