Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеку

2025-11-04T13:09+0300

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих распространение этой программы: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года (без учета требования, касающегося возраста заемщика); на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц согласно данным проектных деклараций, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства, с учетом таких критериев, как год постройки и состояние дома; на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации (без учета требований, касающихся должности, возраста и семейного положения заемщика)", - говорится в перечне. Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

