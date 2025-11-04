https://1prime.ru/20251104/kanikuly-864193495.html

Школьникам могут сократить летние каникулы

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Июнь следует сделать учебным месяцем, с таким предложением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская."Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. Если есть бабушки и дедушки, это упростит историю. А если нет? Даже лагерей на 28 дней уже нет, 21 — редко, в основном на две недели. Дальше что? Дома сидят. Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем", — отметила омбудсмен.С ее слов, образовательный процесс, по сути, завершается в апреле, ведь после майских праздников и итоговых аттестаций школьники уже не изучают новые материалы, а затем уходят на каникулы до конца лета.По ее мнению, школы должны посвятить июнь преподаванию творческих дисциплин —труда, музыки, рисования, физкультуры.

