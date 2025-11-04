https://1prime.ru/20251104/kitaj-864194977.html
СМИ: Китай снизил затраты на электроэнергию для крупных компаний
СМИ: Китай снизил затраты на электроэнергию для крупных компаний - 04.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Китай снизил затраты на электроэнергию для крупных компаний
Власти Китая ввели субсидии, снижающие затраты на электроэнергию для крупных технологических компаний, использующих китайские чипы в работе своих центров... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T05:31+0300
2025-11-04T05:31+0300
2025-11-04T05:31+0300
технологии
энергетика
экономика
китай
пекин
financial times
bytedance
alibaba
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864194977.jpg?1762223469
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Власти Китая ввели субсидии, снижающие затраты на электроэнергию для крупных технологических компаний, использующих китайские чипы в работе своих центров обработки данных для разработки искусственного интеллекта, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Китай увеличил субсидии, благодаря которым счета за электроэнергию для некоторых крупнейших центров обработки данных страны сократились до половины, поскольку Пекин наращивает усилия по развитию своей отечественной отрасли по производству микросхем и конкуренции с США", - пишет издание.
По словам источников издания, местные органы власти усилили стимулы для помощи китайским технологическим гигантам, таким как ByteDance, Alibaba и Tencent, которые столкнулись с ростом цен на электроэнергию. В частности, местные органы власти в провинциях с большим количеством центров обработки данных, таких как Ганьсу, Гуйчжоу и Внутренняя Монголия, предложили субсидии, которые сократят счета за электроэнергию для крупных центров обработки данных до 50%, при условии, что они будут работать на отечественных чипах.
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, пекин, financial times, bytedance, alibaba
Технологии, Энергетика, Экономика, КИТАЙ, Пекин, Financial Times, ByteDance, Alibaba
СМИ: Китай снизил затраты на электроэнергию для крупных компаний
FT: Китай увеличил субсидии на электроэнергию для крупных компаний
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Власти Китая ввели субсидии, снижающие затраты на электроэнергию для крупных технологических компаний, использующих китайские чипы в работе своих центров обработки данных для разработки искусственного интеллекта, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Китай увеличил субсидии, благодаря которым счета за электроэнергию для некоторых крупнейших центров обработки данных страны сократились до половины, поскольку Пекин наращивает усилия по развитию своей отечественной отрасли по производству микросхем и конкуренции с США", - пишет издание.
По словам источников издания, местные органы власти усилили стимулы для помощи китайским технологическим гигантам, таким как ByteDance, Alibaba и Tencent, которые столкнулись с ростом цен на электроэнергию. В частности, местные органы власти в провинциях с большим количеством центров обработки данных, таких как Ганьсу, Гуйчжоу и Внутренняя Монголия, предложили субсидии, которые сократят счета за электроэнергию для крупных центров обработки данных до 50%, при условии, что они будут работать на отечественных чипах.