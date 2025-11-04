https://1prime.ru/20251104/kitaj-864194977.html

СМИ: Китай снизил затраты на электроэнергию для крупных компаний

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Власти Китая ввели субсидии, снижающие затраты на электроэнергию для крупных технологических компаний, использующих китайские чипы в работе своих центров обработки данных для разработки искусственного интеллекта, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Китай увеличил субсидии, благодаря которым счета за электроэнергию для некоторых крупнейших центров обработки данных страны сократились до половины, поскольку Пекин наращивает усилия по развитию своей отечественной отрасли по производству микросхем и конкуренции с США", - пишет издание. По словам источников издания, местные органы власти усилили стимулы для помощи китайским технологическим гигантам, таким как ByteDance, Alibaba и Tencent, которые столкнулись с ростом цен на электроэнергию. В частности, местные органы власти в провинциях с большим количеством центров обработки данных, таких как Ганьсу, Гуйчжоу и Внутренняя Монголия, предложили субсидии, которые сократят счета за электроэнергию для крупных центров обработки данных до 50%, при условии, что они будут работать на отечественных чипах.

2025

