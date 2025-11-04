В Китае запустили производство летающих автомобилей

https://1prime.ru/20251104/kitaj-864195658.html

ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Китайский производитель электрокаров XPeng запустил пробное производство летающих автомобилей на заводе в южной части Китая, передает агентство Синьхуа. "XPeng Aeroht, подразделение по производству летающих автомобилей китайского производителя электромобилей XPeng, в понедельник начало пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлета и посадки", - говорится в сообщении. Отмечается, что завод площадью 120 тысяч квадратных метров, расположенный в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая, уже выпустил первый съемный электрический летательный аппарат модульного автомобиля Land Aircraft Carrier. Проектная производственная мощность завода в Гуанчжоу составляет 10 тысяч съемных авиационных модулей в год при начальной мощности 5 тысяч единиц. После выхода на полную мощность завод сможет собирать по одному летательному аппарату каждые полчаса, уточняет агентство. Вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань ранее заявил РИА Новости, что XPeng Aeroht - модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань также сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке. Ван Тань отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (около 138–276 тысяч долларов). Главный менеджер компании по международным коммуникациям Тан Фэнтин ранее в беседе с РИА Новости сообщила, что XPeng Aeroht планирует начать массовое производство и поставки своего "наземного авианосца" - автомобиля, состоящего из наземного и воздушного модулей - в первой половине 2026 года. XPeng Aeroht Land Aircraft Carrier (LAC) достигает пяти с половиной метров в длину, двух метров в ширину и двух метров в высоту. Это шестиколесный внедорожник с интегрированным летательным аппаратом. По словам Тан Фэнтин, "наземный авианосец" хоть и выглядит довольно габаритным, однако спокойно может поместиться на обычной автостоянке или опуститься на подземную парковку. Как рассказала агентству Тан Фэнтин, в самом автомобиле могут разместиться четыре человека, а в летательном аппарате есть место для двоих. Максимальный запас хода на одном аккумуляторе составляет тысячу километров. Отсек для летательного аппарата расположен в задней части автомобиля, на месте багажника. По ее словам, отсоединить летательный аппарат от автомобиля можно лишь одним нажатием, весь процесс займет меньше пяти минут. По дизайну LAC напоминает пикап Cybertruck американской компании Tesla. Однако по словам Тан Фэнтин, вдохновение компания черпала не оттуда, хотя подобные вопросы часто возникают.

