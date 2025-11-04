https://1prime.ru/20251104/kitay-864199520.html

КНР поддержит российские инвестпроекты по освоению лесных ресурсов

КНР поддержит российские инвестпроекты по освоению лесных ресурсов - 04.11.2025, ПРАЙМ

КНР поддержит российские инвестпроекты по освоению лесных ресурсов

Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T09:19+0300

2025-11-04T09:19+0300

2025-11-04T09:19+0300

экономика

россия

промышленность

китай

рф

лесная промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/75049/22/750492257_0:146:3039:1855_1920x0_80_0_0_e8f8078af4ef4b75cdd6455cb28a1d67.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Договорились… расширять кооперацию в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в таких сферах, как устойчивое освоение лесных ресурсов и глубокая переработка древесины", - говорится в документе.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, китай, рф, лесная промышленность