КНР поддержит российские инвестпроекты по освоению лесных ресурсов
2025-11-04T09:19+0300
2025-11-04T09:19+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Договорились… расширять кооперацию в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в таких сферах, как устойчивое освоение лесных ресурсов и глубокая переработка древесины", - говорится в документе.
09:19 04.11.2025
 
КНР поддержит российские инвестпроекты по освоению лесных ресурсов

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Договорились… расширять кооперацию в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в таких сферах, как устойчивое освоение лесных ресурсов и глубокая переработка древесины", - говорится в документе.
 
