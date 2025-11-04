https://1prime.ru/20251104/kitay-864199520.html
КНР поддержит российские инвестпроекты по освоению лесных ресурсов
КНР поддержит российские инвестпроекты по освоению лесных ресурсов
2025-11-04T09:19+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Договорились… расширять кооперацию в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в таких сферах, как устойчивое освоение лесных ресурсов и глубокая переработка древесины", - говорится в документе.
