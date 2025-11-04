https://1prime.ru/20251104/kitay-864199661.html

Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями

Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями

экономика

мировая экономика

россия

китай

рф

михаил мишустин

санкции против рф

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Стороны будут предпринимать все возможные усилия для развития сотрудничества и взаимопомощи в сфере противодействия односторонним принудительным мерам", - говорится в документе.

2025

