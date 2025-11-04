Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/kitay-864199802.html
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
Правительства России и Китая выступили за расширение авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T09:22+0300
2025-11-04T09:22+0300
россия
бизнес
китай
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительства России и Китая выступили за расширение авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Договорились… поощрять расширение авиакомпаниями двух стран пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем на основе рыночных принципов", - следует из документа.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3a43d790c183de4abd4354dcdf81912d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай, воздушный транспорт
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Воздушный транспорт
09:22 04.11.2025
 
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения

Россия и Китай выступили за расширение грузового и пассажирского авиасообщения

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительства России и Китая выступили за расширение авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Договорились… поощрять расширение авиакомпаниями двух стран пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем на основе рыночных принципов", - следует из документа.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала