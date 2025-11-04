https://1prime.ru/20251104/kitay-864199802.html
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
Правительства России и Китая выступили за расширение авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T09:22+0300
2025-11-04T09:22+0300
2025-11-04T09:22+0300
россия
бизнес
китай
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительства России и Китая выступили за расширение авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Договорились… поощрять расширение авиакомпаниями двух стран пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем на основе рыночных принципов", - следует из документа.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3a43d790c183de4abd4354dcdf81912d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, воздушный транспорт
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Воздушный транспорт
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
Россия и Китай выступили за расширение грузового и пассажирского авиасообщения