Россия поддержала председательство Китая в АТЭС в 2026 году
Россия поддержала председательство Китая в АТЭС в 2026 году
2025-11-04T10:11+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
михаил мишустин
атэс
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает председательство Китая в АТЭС в 2026 году, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Российская сторона приветствует передачу китайской стороне полномочий председателя в ходе неформальной встречи лидеров АТЭС в 2025 году и подтверждает поддержку председательству Китайской народной республики в АТЭС в 2026 году. Стороны будут прилагать совместные усилия для успешного проведения 33-й неформальной встречи лидеров АТЭС", - говорится в коммюнике.
Россия поддержала председательство Китая в АТЭС в 2026 году
