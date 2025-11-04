https://1prime.ru/20251104/kitay-864202991.html

Россия поддержала председательство Китая в АТЭС в 2026 году

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

михаил мишустин

атэс

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает председательство Китая в АТЭС в 2026 году, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Российская сторона приветствует передачу китайской стороне полномочий председателя в ходе неформальной встречи лидеров АТЭС в 2025 году и подтверждает поддержку председательству Китайской народной республики в АТЭС в 2026 году. Стороны будут прилагать совместные усилия для успешного проведения 33-й неформальной встречи лидеров АТЭС", - говорится в коммюнике.

