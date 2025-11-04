Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНР подписали 15 совместных документов по итогам визита Мишустина - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251104/kitay-864203134.html
Россия и КНР подписали 15 совместных документов по итогам визита Мишустина
Россия и КНР подписали 15 совместных документов по итогам визита Мишустина - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россия и КНР подписали 15 совместных документов по итогам визита Мишустина
Россия и Китай по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта,... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T10:13+0300
2025-11-04T10:13+0300
экономика
россия
китай
рф
михаил мишустин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "В рамках тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая были подписаны следующие документы... меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской народной республики по вопросам сотрудничества по борьбе с колорадским жуком, саранчовыми вредителями, луговым мотыльком и восточной луговой совкой; меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации и министерством транспорта Китайской народной республики о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах; протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и главным таможенным управлением Китайской народной республики о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую народную республику", - говорится в коммюнике.
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, михаил мишустин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Госсовет
10:13 04.11.2025
 
Россия и КНР подписали 15 совместных документов по итогам визита Мишустина

РФ и КНР подписали 15 совместных документов по итогам двухдневного визита Мишустина

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"В рамках тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая были подписаны следующие документы... меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской народной республики по вопросам сотрудничества по борьбе с колорадским жуком, саранчовыми вредителями, луговым мотыльком и восточной луговой совкой; меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации и министерством транспорта Китайской народной республики о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах; протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и главным таможенным управлением Китайской народной республики о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую народную республику", - говорится в коммюнике.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙРФМихаил МишустинГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала