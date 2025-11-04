https://1prime.ru/20251104/kitay-864206468.html
Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР
2025-11-04T11:36+0300
2025-11-04T11:36+0300
2025-11-04T11:52+0300
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.“Мы (Россия и Китай - ред.) практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов - это в юанях и рублях”, - сказал он.Как подчеркнул Силуанов, сегодня стоит задача закрепить успех и нарастить сотрудничество между странами.
