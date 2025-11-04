https://1prime.ru/20251104/kitay-864206468.html

Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР

Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР - 04.11.2025, ПРАЙМ

Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР

Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях, заявил во вторник министр финансов... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T11:36+0300

2025-11-04T11:36+0300

2025-11-04T11:52+0300

экономика

рф

китай

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg

ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.“Мы (Россия и Китай - ред.) практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов - это в юанях и рублях”, - сказал он.Как подчеркнул Силуанов, сегодня стоит задача закрепить успех и нарастить сотрудничество между странами.

https://1prime.ru/20251021/mishustin-863762871.html

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, китай, торговля