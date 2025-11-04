https://1prime.ru/20251104/kitay-864206660.html
Силуанов оценил отношения между Россией и Китаем
Силуанов оценил отношения между Россией и Китаем - 04.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил отношения между Россией и Китаем
Отношения России и Китая за прошедшие годы накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития, заявил во вторник министр финансов... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T11:43+0300
2025-11-04T11:43+0300
2025-11-04T11:43+0300
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Китая за прошедшие годы накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине. “За прошедшие годы российско-китайские взаимоотношения накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития. Взаимодействие между нашими странами является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, в том числе и финансовой”, - заявил он.
Силуанов оценил отношения между Россией и Китаем
Силуанов: отношения России и Китая накопили запас прочности и задел для развития