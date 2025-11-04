Силуанов оценил отношения между Россией и Китаем

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-04T11:43+0300
2025-11-04T11:43+0300
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Китая за прошедшие годы накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине. “За прошедшие годы российско-китайские взаимоотношения накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития. Взаимодействие между нашими странами является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, в том числе и финансовой”, - заявил он.
россия, мировая экономика, китай, рф, пекин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Пекин, Антон Силуанов
11:43 04.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Китая за прошедшие годы накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.
“За прошедшие годы российско-китайские взаимоотношения накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития. Взаимодействие между нашими странами является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, в том числе и финансовой”, - заявил он.
Силуанов заявил об устойчивости экономических систем России и КНР
Силуанов заявил об устойчивости экономических систем России и КНР
