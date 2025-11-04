https://1prime.ru/20251104/kitay-864207100.html
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором в мире
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Взаимодействие РФ и КНР является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине. "Взаимодействие между нашими странами является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, в том числе и финансовой", - сказал он.
