Минфин КНР призвал Россию вместе противостоять рискам - 04.11.2025
Минфин КНР призвал Россию вместе противостоять рискам
Минфин КНР призвал Россию вместе противостоять рискам - 04.11.2025, ПРАЙМ
Минфин КНР призвал Россию вместе противостоять рискам
России и Китаю в сложных международных условиях нужно вместе противостоять рискам и вызовам, заявил во вторник министр финансов КНР Лань Фоань на 11-м... | 04.11.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. России и Китаю в сложных международных условиях нужно вместе противостоять рискам и вызовам, заявил во вторник министр финансов КНР Лань Фоань на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. "России и Китаю необходимо комплексно учитывать внутреннюю и международную ситуацию, укреплять динамику и устойчивость экономического роста, совместно противостоять рискам и вызовам", - сказал он.
россия, мировая экономика, китай, пекин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин
12:29 04.11.2025
 
Минфин КНР призвал Россию вместе противостоять рискам

Глава Минфина КНР Лань Фоань призвал Россию вместе противостоять рискам и вызовам

© РИА Новости . Илья Питалев
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. России и Китаю в сложных международных условиях нужно вместе противостоять рискам и вызовам, заявил во вторник министр финансов КНР Лань Фоань на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.
"России и Китаю необходимо комплексно учитывать внутреннюю и международную ситуацию, укреплять динамику и устойчивость экономического роста, совместно противостоять рискам и вызовам", - сказал он.
 
