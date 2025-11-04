https://1prime.ru/20251104/kitay-864208030.html

Минфин КНР призвал Россию вместе противостоять рискам

2025-11-04T12:29+0300

ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. России и Китаю в сложных международных условиях нужно вместе противостоять рискам и вызовам, заявил во вторник министр финансов КНР Лань Фоань на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. "России и Китаю необходимо комплексно учитывать внутреннюю и международную ситуацию, укреплять динамику и устойчивость экономического роста, совместно противостоять рискам и вызовам", - сказал он.

