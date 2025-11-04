https://1prime.ru/20251104/koreja-864194480.html

Бюджет Южной Кореи на 2026 год открывает эпоху ИИ, заявил Ли Чжэ Мен

СЕУЛ, 4 ноя - ПРАЙМ. Проект государственного бюджета Южной Кореи на 2026 год станет первым в истории страны, открывающим эпоху искусственного интеллекта, для перехода к статусу "великой державы ИИ" выделено 10,1 триллиона вон (более 7 миллиардов долларов), заявил в парламенте президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Речь главы государства прозвучала в национальном собрании в рамках ежегодного обращения о правительственном проекте бюджета, трансляция велась на канале президента в YouTube. "Проект бюджета на 2026 год - это первый бюджет Республики Корея, открывающий эпоху искусственного интеллекта", - заявил президент. Ли Чжэ Мён сообщил, что для перехода к статусу "великой державы ИИ" выделено 10,1 триллиона вон (более 7 миллиардов долларов), что более чем втрое превышает уровень текущего года в 3,3 триллиона вон. Из них 2,6 триллиона вон будет направлено на внедрение ИИ во все сферы - промышленность, быт и государственное управление, а 7,5 триллиона - на подготовку кадров и создание инфраструктуры. Президент сообщил, что в течение пяти лет планируется инвестировать 6 триллионов вон (примерно 4,2 миллиарда долларов) в развитие ключевых промышленных отраслей - робототехники, автомобилестроения, судостроения, производство бытовой электроники и полупроводников, а также создать региональные кластеры искусственного интеллекта. По словам Ли Чжэ Мёна, правительство закупит 15 тысяч высокопроизводительных графических процессоров, доведя их общее число до 35 тысяч. Он также упомянул, что частные компании смогут полностью обеспечить себя необходимыми чипами, учитывая, что NVIDIA поставит Южной Корее 260 тысяч процессоров. Ли Чжэ Мён также сообщил об увеличении инвестиций в стратегические отрасли - высокие технологии, оборону и культуру - до рекордных 35,3 триллиона вон (24,5 миллиарда долларов), что на 19,3% больше текущего уровня, а также о создании пятилетнего Национального фонда роста объёмом 150 триллионов вон (104, 5 миллиарда долларов). Отдельно президент подчеркнул значение культурной индустрии в эпоху ИИ и объявил об увеличении инвестиций в К-контент, вклад в фонд которого будет увеличен на 2 триллиона вон. Также планируется активное продвижение экспорта K-Food и K-Beauty через систему господдержки. Всего общегосударственные расходы на 2026 год вырастают на 8,1% по сравнению с текущим годом. Национальное собрание Республики Корея по закону должно утвердить проект бюджета не позднее чем за 30 дней до начала нового финансового года 1 января. На представлении президентом проекта бюджета во вторник в парламенте отсутствовали депутаты от оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила". Находившиеся в зале демократы проводили президента громкими аплодисментами, скандируя "Ли Чжэ Мён".

