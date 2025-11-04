https://1prime.ru/20251104/koreya-864198014.html
Президент Южной Кореи оценил договоренности с США по тарифам
2025-11-04T08:47+0300
СЕУЛ, 4 ноя - ПРАЙМ. Достигнутые во время саммита АТЭС в Кёнчжу договорённости с Соединёнными Штатами о тарифах помогут снизить неопределённость и экономическую напряжённость в Южной Корее, заявил президент Ли Чжэ Мён. Выступая в Национальном собрании с речью о проекте государственного бюджета на 2026 год, глава государства отметил, что итогом саммита АТЭС стала "Кёнчжуская декларация", подтвердившая ведущую роль Сеула в укреплении мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трансляция велась на канале президента в YouTube. "Мировое сообщество внимательно наблюдало за Кёнчжуским саммитом, на котором Корея взяла на себя ведущую роль в укреплении обмена, процветания и мира в АТР. Особенно во время недели АТЭС в ходе саммита с США было достигнуто тарифное соглашение, снизившее неопределённость для нашей экономики", - заявил президент. Он подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном позволили закрепить равные тарифные условия со странами-конкурентами в ключевых экспортных отраслях и тем самым обеспечить стабильность экономики Республики Корея в условиях глобальной торговой напряжённости.
