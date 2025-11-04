Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Южной Кореи оценил договоренности с США по тарифам - 04.11.2025
Президент Южной Кореи оценил договоренности с США по тарифам
СЕУЛ, 4 ноя - ПРАЙМ. Достигнутые во время саммита АТЭС в Кёнчжу договорённости с Соединёнными Штатами о тарифах помогут снизить неопределённость и экономическую напряжённость в Южной Корее, заявил президент Ли Чжэ Мён. Выступая в Национальном собрании с речью о проекте государственного бюджета на 2026 год, глава государства отметил, что итогом саммита АТЭС стала "Кёнчжуская декларация", подтвердившая ведущую роль Сеула в укреплении мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трансляция велась на канале президента в YouTube. "Мировое сообщество внимательно наблюдало за Кёнчжуским саммитом, на котором Корея взяла на себя ведущую роль в укреплении обмена, процветания и мира в АТР. Особенно во время недели АТЭС в ходе саммита с США было достигнуто тарифное соглашение, снизившее неопределённость для нашей экономики", - заявил президент. Он подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном позволили закрепить равные тарифные условия со странами-конкурентами в ключевых экспортных отраслях и тем самым обеспечить стабильность экономики Республики Корея в условиях глобальной торговой напряжённости.
© РИА Новости . Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея | Перейти в медиабанкИзбранный президент Республики Корея Ли Чжэ Мён
© РИА Новости . Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея
Перейти в медиабанк
СЕУЛ, 4 ноя - ПРАЙМ. Достигнутые во время саммита АТЭС в Кёнчжу договорённости с Соединёнными Штатами о тарифах помогут снизить неопределённость и экономическую напряжённость в Южной Корее, заявил президент Ли Чжэ Мён.
Выступая в Национальном собрании с речью о проекте государственного бюджета на 2026 год, глава государства отметил, что итогом саммита АТЭС стала "Кёнчжуская декларация", подтвердившая ведущую роль Сеула в укреплении мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трансляция велась на канале президента в YouTube.
"Мировое сообщество внимательно наблюдало за Кёнчжуским саммитом, на котором Корея взяла на себя ведущую роль в укреплении обмена, процветания и мира в АТР. Особенно во время недели АТЭС в ходе саммита с США было достигнуто тарифное соглашение, снизившее неопределённость для нашей экономики", - заявил президент.
Он подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном позволили закрепить равные тарифные условия со странами-конкурентами в ключевых экспортных отраслях и тем самым обеспечить стабильность экономики Республики Корея в условиях глобальной торговой напряжённости.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
