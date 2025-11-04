Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла
2025-11-04T02:18+0300
2025-11-04T02:18+0300
общество
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.20 KST (по камчатскому времени, 00.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", - проинформировала служба в Telegram-канале. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 80 километров на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в KVERT. Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
общество , камчатка
Общество , КАМЧАТКА
02:18 04.11.2025
 
На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 09.20 KST (по камчатскому времени, 00.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", - проинформировала служба в Telegram-канале.
По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 80 километров на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в KVERT.
Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
 
