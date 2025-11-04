https://1prime.ru/20251104/lidery-864195549.html

СМИ: лидеры ЕС чувствуют страх, но не могут признать победу Путина

СМИ: лидеры ЕС чувствуют страх, но не могут признать победу Путина - 04.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: лидеры ЕС чувствуют страх, но не могут признать победу Путина

Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, считает колумнист турецкой... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T06:43+0300

2025-11-04T06:43+0300

2025-11-04T06:43+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

москва

киев

владимир путин

сергей лавров

владимир зеленский

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864195549.jpg?1762227812

АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, считает колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль. "Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться", - пишет Бюльбюль. Он добавил, что в будущем любые переговоры между Украиной и Россией "обязательно начнутся в Стамбуле". "Мы (Турция - ред.) - единственная страна, которая ведет переговоры с обеими сторонами (Москвой и Киевом - ред.)", - подчеркнул колумнист. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

украина

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, москва, киев, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, мид рф, мид