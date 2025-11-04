Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, пишет Bloomberg - 04.11.2025
Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, пишет Bloomberg
Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, пишет Bloomberg - 04.11.2025, ПРАЙМ
Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, пишет Bloomberg
Американский режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за 52,3 миллиона долларов, это стало одной из крупнейших... | 04.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за 52,3 миллиона долларов, это стало одной из крупнейших сделок с недвижимостью в Великобритании в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. "Джордж Лукас купил особняк в Лондоне примерно за 40 миллионов фунтов (52,3 миллиона долларов США), что стало одной из самых дорогих сделок купли-продажи недвижимости в Великобритании в этом году", - сообщает агентство. Источники уточнили, что Лукас купил дом на северо-западе Лондона в сентябре. Ранее здание принадлежало высокопоставленному юристу. Агентство не прилагает фотографии особняка. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
15:24 04.11.2025 (обновлено: 15:25 04.11.2025)
 
Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, пишет Bloomberg

Bloomberg: Джордж Лукас купил особняк в Лондоне за $52,3 млн

Джордж Лукас
Джордж Лукас
Джордж Лукас. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за 52,3 миллиона долларов, это стало одной из крупнейших сделок с недвижимостью в Великобритании в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.
"Джордж Лукас купил особняк в Лондоне примерно за 40 миллионов фунтов (52,3 миллиона долларов США), что стало одной из самых дорогих сделок купли-продажи недвижимости в Великобритании в этом году", - сообщает агентство.
Источники уточнили, что Лукас купил дом на северо-западе Лондона в сентябре. Ранее здание принадлежало высокопоставленному юристу. Агентство не прилагает фотографии особняка.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
