Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, пишет Bloomberg

2025-11-04T15:24+0300
2025-11-04T15:24+0300
2025-11-04T15:25+0300
бизнес
недвижимость
лондон
великобритания
сша
walt disney
disney
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за 52,3 миллиона долларов, это стало одной из крупнейших сделок с недвижимостью в Великобритании в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. "Джордж Лукас купил особняк в Лондоне примерно за 40 миллионов фунтов (52,3 миллиона долларов США), что стало одной из самых дорогих сделок купли-продажи недвижимости в Великобритании в этом году", - сообщает агентство. Источники уточнили, что Лукас купил дом на северо-западе Лондона в сентябре. Ранее здание принадлежало высокопоставленному юристу. Агентство не прилагает фотографии особняка. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
