"Макрон начал войну": на Западе испугались решения французского лидера - 04.11.2025
"Макрон начал войну": на Западе испугались решения французского лидера
2025-11-04T03:46+0300
2025-11-04T03:50+0300
мировая экономика
запад
эммануэль макрон
ес
франция
европа
общество
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал войну против свободы выражения мнения, пишет эксперт по международному праву Джеймс Тидмарш в статье для издания Spectator."Макрон объявил войну свободе слова. &lt;…&gt; Его видение Европы – это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства", — заявил он.Аналитик резко критикует позицию французского лидера, который регулярно возлагает на Россию ответственность за манипуляции в онлайн-пространстве с целью дестабилизации европейских демократий."Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии", — подчеркнул Тидмарш.Эксперт отмечает, что французское правительство не всегда может принимать законы на национальном уровне, и в этом случае Макрон обращается к общеевропейским нормативам. Закон ЕС о цифровых услугах уже предоставляет регуляторам полномочия для контроля так называемых "системных рисков" в интернете."Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего пребывания у власти Макрон все еще может установить правила, определяющие, что европейцы могут и не могут говорить", — предостерегает аналитик.Строгое ужесточение информационной политики Парижа совпало с резким падением рейтинга Эммануэля Макрона и возрастанием общественного недовольства в стране. В начале октября Французского лидера признали самым непопулярным президентом Пятой республики за всю ее историю.
запад
франция
европа
Новости
Мировая экономика, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, ЕС, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Общество
03:46 04.11.2025 (обновлено: 03:50 04.11.2025)
 
"Макрон начал войну": на Западе испугались решения французского лидера

Аналитик Тидмарш: Макрон начал наступление на свободу слова

© РИА Новости . Стрингер
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал войну против свободы выражения мнения, пишет эксперт по международному праву Джеймс Тидмарш в статье для издания Spectator.
"Макрон объявил войну свободе слова. <…> Его видение Европы – это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства", — заявил он.
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск в зону СВО
31 октября, 17:57
31 октября, 17:57
Аналитик резко критикует позицию французского лидера, который регулярно возлагает на Россию ответственность за манипуляции в онлайн-пространстве с целью дестабилизации европейских демократий.
"Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии", — подчеркнул Тидмарш.
Макрон превратился из идеолога Европы в зануду, пишет Politico
22 октября, 11:24
22 октября, 11:24
Эксперт отмечает, что французское правительство не всегда может принимать законы на национальном уровне, и в этом случае Макрон обращается к общеевропейским нормативам. Закон ЕС о цифровых услугах уже предоставляет регуляторам полномочия для контроля так называемых "системных рисков" в интернете.
"Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего пребывания у власти Макрон все еще может установить правила, определяющие, что европейцы могут и не могут говорить", — предостерегает аналитик.
Строгое ужесточение информационной политики Парижа совпало с резким падением рейтинга Эммануэля Макрона и возрастанием общественного недовольства в стране. В начале октября Французского лидера признали самым непопулярным президентом Пятой республики за всю ее историю.
"Брижит нанесет ему удар". Французы высмеяли Макрона
24 октября, 21:44
24 октября, 21:44
 
Мировая экономика, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, ЕС, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Общество
 
 
