"Макрон начал войну": на Западе испугались решения французского лидера

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал войну против свободы выражения мнения, пишет эксперт по международному праву Джеймс Тидмарш в статье для издания Spectator."Макрон объявил войну свободе слова. <…> Его видение Европы – это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства", — заявил он.Аналитик резко критикует позицию французского лидера, который регулярно возлагает на Россию ответственность за манипуляции в онлайн-пространстве с целью дестабилизации европейских демократий."Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии", — подчеркнул Тидмарш.Эксперт отмечает, что французское правительство не всегда может принимать законы на национальном уровне, и в этом случае Макрон обращается к общеевропейским нормативам. Закон ЕС о цифровых услугах уже предоставляет регуляторам полномочия для контроля так называемых "системных рисков" в интернете."Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего пребывания у власти Макрон все еще может установить правила, определяющие, что европейцы могут и не могут говорить", — предостерегает аналитик.Строгое ужесточение информационной политики Парижа совпало с резким падением рейтинга Эммануэля Макрона и возрастанием общественного недовольства в стране. В начале октября Французского лидера признали самым непопулярным президентом Пятой республики за всю ее историю.

