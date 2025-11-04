https://1prime.ru/20251104/med-864201579.html
Цена на медь снижается четвертую торговую сессию подряд
2025-11-04T09:46+0300
экономика
рынок
торги
comex
цветные металлы
медь
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается примерно на 2% во вторник, продолжая динамику предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex опускался на 1,89%, до 4,973 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов предыдущих трех дней котировки металла сократились на 3,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,3%, до 10 855 долларов, алюминия - увеличилась на 0,62%, до 2 902 долларов, стоимость цинка выросла на 1,46%, до 3 100 долларов.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
