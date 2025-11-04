https://1prime.ru/20251104/med-864201579.html

Цена на медь снижается четвертую торговую сессию подряд

2025-11-04T09:46+0300

2025-11-04T09:46+0300

2025-11-04T09:46+0300

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается примерно на 2% во вторник, продолжая динамику предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex опускался на 1,89%, до 4,973 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов предыдущих трех дней котировки металла сократились на 3,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,3%, до 10 855 долларов, алюминия - увеличилась на 0,62%, до 2 902 долларов, стоимость цинка выросла на 1,46%, до 3 100 долларов.

