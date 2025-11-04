https://1prime.ru/20251104/metally-864209092.html

Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов

Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов", - говорится в перечне. Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

