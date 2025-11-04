Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов
экономика
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
редкоземельные элементы
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов", - говорится в перечне. Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, редкоземельные элементы
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, редкоземельные элементы
13:04 04.11.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов", - говорится в перечне.
Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинМихаил Мишустинредкоземельные элементы
 
 
