Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов
Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T13:04+0300
2025-11-04T13:04+0300
2025-11-04T13:04+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов", - говорится в перечне. Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
рф
Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов
