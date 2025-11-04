Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Microsoft получила экспортные лицензии на поставку процессоров в ОАЭ - 04.11.2025
Microsoft получила экспортные лицензии на поставку процессоров в ОАЭ
технологии
бизнес
оаэ
сша
microsoft
ДУБАЙ, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский технологический гигант Microsoft получил экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Microsoft получила экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200 в эквиваленте 80 тысяч чипов класса A100, которые будут использоваться в сервисах искусственного интеллекта Azure и поддерживать местные инновации в различных отраслях", - сообщает WAM. Согласно агентству, Microsoft расширяет свою инфраструктуру центров обработки данных на базе искусственного интеллекта и облачных вычислений в ОАЭ, включая экспорт передовых графических процессоров, которые обеспечивают возможности искусственного интеллекта следующего поколения. Корпорация Microsoft тесно сотрудничает с правительствами США и ОАЭ для обеспечения соответствия стандартам кибербезопасности, экспортного контроля и ответственного ИИ, отмечает WAM.
технологии, бизнес, оаэ, сша, microsoft
Технологии, Бизнес, ОАЭ, США, Microsoft
09:04 04.11.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский технологический гигант Microsoft получил экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Microsoft получила экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200 в эквиваленте 80 тысяч чипов класса A100, которые будут использоваться в сервисах искусственного интеллекта Azure и поддерживать местные инновации в различных отраслях", - сообщает WAM.
Согласно агентству, Microsoft расширяет свою инфраструктуру центров обработки данных на базе искусственного интеллекта и облачных вычислений в ОАЭ, включая экспорт передовых графических процессоров, которые обеспечивают возможности искусственного интеллекта следующего поколения.
Корпорация Microsoft тесно сотрудничает с правительствами США и ОАЭ для обеспечения соответствия стандартам кибербезопасности, экспортного контроля и ответственного ИИ, отмечает WAM.
 
Технологии Бизнес ОАЭ США Microsoft
 
 
