Microsoft получила экспортные лицензии на поставку процессоров в ОАЭ
Microsoft получила экспортные лицензии на поставку процессоров в ОАЭ - 04.11.2025, ПРАЙМ
Microsoft получила экспортные лицензии на поставку процессоров в ОАЭ
Американский технологический гигант Microsoft получил экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200,... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T09:04+0300
2025-11-04T09:04+0300
2025-11-04T09:04+0300
ДУБАЙ, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский технологический гигант Microsoft получил экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Microsoft получила экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200 в эквиваленте 80 тысяч чипов класса A100, которые будут использоваться в сервисах искусственного интеллекта Azure и поддерживать местные инновации в различных отраслях", - сообщает WAM. Согласно агентству, Microsoft расширяет свою инфраструктуру центров обработки данных на базе искусственного интеллекта и облачных вычислений в ОАЭ, включая экспорт передовых графических процессоров, которые обеспечивают возможности искусственного интеллекта следующего поколения. Корпорация Microsoft тесно сотрудничает с правительствами США и ОАЭ для обеспечения соответствия стандартам кибербезопасности, экспортного контроля и ответственного ИИ, отмечает WAM.
