Минфин США в IV квартале планирует занять более полутриллиона долларов

04.11.2025

Минфин США в IV квартале планирует занять более полутриллиона долларов

Федеральное правительство США в четвертом квартале текущего года планирует занять более полутриллиона долларов, а в первом квартале 2026 года - еще большую...

ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Федеральное правительство США в четвертом квартале текущего года планирует занять более полутриллиона долларов, а в первом квартале 2026 года - еще большую сумму, следует из прогноза американского минфина. "В течение квартала с октября по декабрь 2025 года казначейство планирует занять 569 миллиардов долларов в виде частных чистых рыночных долговых обязательств", - сообщили в ведомстве. В министерстве добавили, что в первом квартале 2026 года объем новых заимствований ожидается на уровне еще 578 миллиардов долларов. При этом минфин США уточнил, что в октябре-декабре 2025 года планировал набрать долгов на 21 миллиард долларов больше, но этого не произошло из-за более высокого остатка денежных средств на начало текущего квартала. "В течение квартала с июля по сентябрь 2025 года казначейство заняло 1 триллион 58 миллиардов долларов частного чистого рыночного долга", - отметили в минфине. В октябре государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, при этом последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71 день, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина. Задолженность федерального правительства США за последние почти четыре года увеличилась на 8 триллионов: с 30 триллионов долларов на конец января 2022 года до 38 триллионов на 21 октября текущего года. Первые 2 триллиона долларов заняли по восемь месяцев, затем по три месяца ушло еще на 33-й и 34-й триллионы. Накопление следующих 3 триллионов заняло семь, четыре и девять месяцев. Одна из основных причин накопления такой задолженности - хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года. В 2002 году бюджет США вновь перешел в минус на уровне 158 миллиардов долларов, и в отличие от предыдущих периодов, американское правительство не смогло сдержать рост дефицита. Уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020 году достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя потом вернулся к более умеренным значениям. В финансовые 2024-2025 годы дефицит бюджета США составил по 1,8 триллиона долларов.

